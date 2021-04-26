Аскиз, Хакасия, , 19:01 — REGNUM По факту гибели троих детей при пожаре в Хакасии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трём лицам»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Трое детей погибли при пожаре в Хакасии ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Информация о трагедии поступила следователям вечером 26 апреля. В районную больницу доставили троих детей, пострадавших при пожаре в квартире в многоквартирном жилом доме на станции Аскиз. Через непродолжительное время дети умерли.

По предварительной версии следствия, 30-летняя женщина ушла по своим делам, заперев в квартире двух дочерей (6 и 7 лет) и четырёхлетнего сына. Дети не могли самостоятельно выбраться из горящей квартиры, так как она находится на втором этаже. Входная дверь была заперта.

В качестве приоритетной рассматривается версия о детской шалости с огнём. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

«Будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики на предмет возможного наличия в их действиях халатности при работе с семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

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