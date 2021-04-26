26 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Ольга Корнева, , 19:47 — REGNUM В отношениях между Россией и Западом на сцену активно возвращается Алексей Навальный, который с помощью добровольно начатой голодовки призывает своих сторонников к протесту и снова привлекает внимание международных СМИ к своей личности в период пандемии и новой волны терроризма, когда между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном было бы желательным сотрудничество, а не открытая дипломатическая конфронтация, отмеченная санкциями и постоянными прокламациями, считает политический аналитик, PhD, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE Analytica) Джулиано Бифольки (Giuliano Bifolchi).

Исцеление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Международные СМИ и мир социальных сетей уделяют большое внимание голодовке, которую российский блогер начал несколько недель назад и которую российские врачи Владимирской больницы призвали приостановить, чтобы предотвратить серьезный вред здоровью и в худшем случае смерть. Сам Навальный через своих юристов подстрекает своих сторонников лозунгом «Гордость и надежда», повторяя слова и чувства, свойственные тем «цветным революциям», которые характеризовали постсоветское пространство и исходом которых было лишь политическое и идеологическое сближение с Западом без реального процесса политических и экономических преобразований, направленных на повышение благосостояния населения.

Дело Навального началось в августе прошлого года и спустя почти год продолжает задавать тон повестке дня международных отношений между Россией и Западом, хотя (следует уточнить) российский блогер широко известен дома своими ксенофобскими идеями и расистскими взглядами, своей борьбой против иммиграции и наличием группы сотрудников с юридическими и фискальными адресами в Люксембурге.

Внимание СМИ, уделенное Навальному, на несколько дней опередило саммит по вопросам климата, который созвал президент США Джо Байден, приурочив его проведение ко Дню Земли. Интересно наблюдать, как российскому блогеру удается привлекать внимание СМИ в самые решающие моменты в рамках международной политики.

Однако очевидно, что терпение России на пределе из-за давления и вмешательства со стороны Запада. Выбор Навального в качестве лидера медийной кампании и главного оппонента Кремлю оказывается на деле все более и более неудачным, потому что российский блогер имел большую поддержку в Европе, чем в России, и с годами доказал, что он гораздо ближе к национализму и движению против иностранцев и иммигрантов, чем к ценностям демократии и терпимости, которые Европейский союз и Соединенные Штаты продвигают за рубежом. История Навального хорошо известна россиянам с 2012 года, когда его вместе со братом Олегом обвинили в мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток» (российская дочерняя компания французской компании, специализирующейся в косметической отрасли) за услуги, предоставляемые транспортной компанией «Главподписка».

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам опроса, проведенного «Левада-центром», можно увидеть, что 82% россиян знают о приговоре Навальному и почти половина (48%) считают, что судебная мера в отношении российского блогера справедлива. Однако это общественное мнение не интересует Запад, который игнорирует российских граждан, выступающих в поддержку решения властей осудить Навального, отдавая предпочтение лишь меньшинству. Согласно опросу, проведенному в марте 2021 года «Левада-центром», 63% россиян одобряют работу президента России Владимира Путина, 56% положительно оценивают работу премьер-министра России Михаила Мишустина, а правительство в целом одобряет 49% опрошенных, и эти данные намного превышают поддержку, которую различные президенты и премьер-министры получают в Европе после года пандемии, постоянных локдаунов и с все большим спадом экономики (примером служит Италия с недавними протестами против работы премьер-министра Марио Драги).

Поэтому сложно полагать, что давление, которое СМИ и политический мир Запада оказали на российское руководство с целью немедленного освобождения Навального, будет успешным, учитывая поддержку, которую Кремль имеет в этом случае со стороны населения. С другой стороны, если посмотреть на западные СМИ, кажется, будто они хотят установить процесс подмены народной поддержки, которая должна перейти от президента России Путина к российскому блогеру Навальному. Однако в России этот процесс не происходит: 21 апреля 2021 года во время выступления президента России Путина перед Федеральным собранием должна была состояться общая акция протеста в составе 400 000 человек, по сообщениям некоторых СМИ со специально созданного веб-сайта, а по факту в ней приняли участие не более 15−20 тысяч человек в городе Калининграде.

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Как утверждает Магомед-Эми Шамсуев в своем исследовании «Информационная безопасность России на Северном Кавказе: проблемы и механизмы решения», в современном мире средства массовой информации, академическая и специализированная литература стали жизненно важным инструментом для достижения политической власти и экономического успеха, поскольку они влияют и воздействуют на повседневную жизнь людей и обладают способностью формировать общественное мышление. Дело Навального — классический пример того, как западные стратегические коммуникации служат для достижения геополитических целей, направленных на противодействие Российской Федерации, которая в последние годы зарекомендовала себя как важный международный игрок, а во время пандемии успешно разработала вакцину «Спутник V», способную противодействовать распространению вируса и улучшить социальную ситуацию и ситуацию в области здравоохранения более чем в 40 странах мира.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

В документе Strategic Communication Joint Integrating Concept, опубликованном 17 октября 2009 года министерством обороны США, а также в Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy, опубликованном объединенным командованием вооруженных сил США, можно прочитать, что стратегическая коммуникация рассматривается как усилия правительства Соединенных Штатов, направленные на то, чтобы понять и заинтересовать основную аудиторию, создавая, укрепляя или поддерживая благоприятные условия для продвижения интересов, политики и целей США посредством использования скоординированных программ, сообщений и синхронизированных продуктов. С этой точки зрения события, связанные с Навальным, можно рассматривать как попытку дискредитировать Российскую Федерацию на международном уровне, эксперимент, который провел сам президент США Джо Байден, когда недавно обвинил Владимира Путина в том, что тот «убийца», создав дипломатическую напряженность невообразимых масштабов и отбросив мир в ту тревожную атмосферу, которая царила в годы холодной войны.

Вернемся к тому, что будоражит СМИ в наши дни. Навальный не только решил объявить голодовку добровольно, но российского блогера осмотрели девять врачей (шесть из них — гражданские лица), несколько раз предложив ему прервать голодовку, при этом Запад продолжает громко настаивать на том, чтобы его осмотрела бригада медиков. В противовес имиджу «умирающего» в тюрьме Навального появились видеоролики, сперва опубликованные в Telegram, а затем снятые российскими СМИ, в том числе «Известиями» (появилось видео с занимающимся физкультурой Навальным), в которых российский блогер был заснят во время выполнения им физических упражнений в колонии № 2 Владимирской области.

В то время как дело Навального стало «символом прав человека» для Запада в борьбе против России, значительно меньший резонанс вызвало дело Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, выявившего преступления, совершенные в лагерях США для военнопленных в Ираке и Афганистане, нашедшего убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, затем арестованного в апреле 2019 года британскими властями и проведшего последние два года в тюрьме строгого режима «Белмарш», в то время как Соединенные Штаты запросили его экстрадицию, чтобы иметь возможность судить и приговорить его к 175 годам по обвинению в шпионаже.

Джулиан Ассанж Espen Moe

Задержание Ассанжа не оставило равнодушной и Организацию Объединенных Наций, представитель которой Нильс Мельцер, специальный докладчик по вопросу о пытках, посетил основателя WikiLeaks в тюрьме, проинформировав «невнимательное» общественное мнение о его тяжелом психофизическом состоянии и о риске того, что психологические пытки, которым он подвергается, представляют собой серьезную опасность для его жизни.

Сравнение этих двух случаев — основателя WikiLeaks и российского блогера — выявляет политику двойных стандартов, в которой Запад часто обвиняет Россию, Китай, Венесуэлу и Иран. Политика, которая рассматривает аналогичные события по-разному и, с одной стороны, подталкивает Вашингтон и Брюссель к введению санкций против России, но в то же время укрепляет свои связи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции, где свобода печати находится на рекордно низком уровне, политические оппоненты упрятаны в тюрьмы, а правительство демонстрирует свою готовность иметь дело как с джихадистами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и с различными ополченцами и наемниками, разбросанными по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, используя их в своих целях, как это произошло недавно в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, где удалось добиться перемирия благодаря вмешательству и посредничеству России.

В заключение можно отметить, как геополитика и стратегические коммуникации были отличительной чертой дела Навального с самого начала, влияя не только на отношения между Брюсселем и Москвой, но и на инфраструктурные проекты, такие как газопровод «Северный поток — 2», область медицины и здравоохранения в связи с постоянным противодействием продвижению российской вакцины «Спутник V» в Европе, а также торговый обмен, что побуждает Россию укреплять партнерские связи с такими странами, как Иран и Китай, в ущерб Европе, которая рискует тем, что окажется «изолированной» в рамках сотрудничества лишь с США.