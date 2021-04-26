Брюссель, 26 апреля 2021, 18:58 — REGNUM Завтра, 27 апреля, возобновляется работа совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном, сообщается в опубликованном 26 апреля заявлении внешнеполитической службы Европейского союза.
«Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий возобновит работу в физическом формате в Вене 27 апреля», — говорится в сообщении.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместная комиссия по ядерной сделке с Ираном завершила переговоры в Вене 20 апреля.
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