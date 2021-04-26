Екатеринбург, , 18:57 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (2789 elo) за тур до конца обеспечил себе первое место в турнире претендентов ФИДЕ-2020, который проходит в Екатеринбурге. Об этом 26 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ян Непомнящий, сыграв вничью в 13-м туре с французским шахматистом Максимом Вашье-Лагравом (2758 elo), набрал 8,5 очков и обеспечил себе первое место в турнирной таблице.

За тринадцать прошедших туров Яном Непомнящим были обыграны нидерландский гроссмейстер Аниш Гири (2776 elo), китайские шахматисты Ван Хао (2763 elo) и Дин Лижэнь (2791 elo) и россиянин Кирилл Алексеенко (2696 elo). Единственное поражение Непомнящий потерпел от Вашье-Лаграва в седьмом туре.

В ноябре 2021-го года Ян Непомнящий встретится с Магнусом Карлсеном за корону чемпиона мира.