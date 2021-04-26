Москва, , 18:57 — REGNUM В ресторанной отрасли нет выходных, есть службы, которые работают не каждый день, и, если нужно будет в праздники вывести бухгалтерию, например, чтобы принять определенную продукцию, в таких случаях персонал, конечно, получает повышенную оплату. Об этом 26 апреля ИА REGNUM заявил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимств, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, комментируя предстоящие майские каникулы.

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«Будут ли на это средства, сказать пока трудно. С одной стороны — из-за запрета полетов в Турцию многие остались в России, но это не значит, что пойдут гулять и ходить по ресторанам, многие предпочтут уехать на дачу. К сожалению, говорить, что доходы граждан и их покупательная способность восстановились, сегодня пока рано. Конечно, мы хотим видеть в Москве больше туристов, если это позволит эпидемиологическая обстановка, но многое зависит еще и от погоды. В апреле было несколько теплых дней, когда люди вышли на свежий воздух и, конечно, это положительно сказалось на выручке ресторанов и баров. Но к сожалению, на начало мая прогноз пока неблагоприятный», — отметил эксперт.

По его словам, кроме ограничений, отрасль очень ждет от властей и мер поддержки. «Сейчас обсуждается вопрос, чтобы компенсировать кафе расходы на средства индивидуальной защиты, чтобы не портить гостям настроение, многие заведения выдают маски и перчатки бесплатно, а в месяц набегают немаленькие суммы. У кого-то из рестораторов нет средств даже для открытия летней веранды, поэтому без помощи и этот год обещает быть непростым», — добавил Бухаров.