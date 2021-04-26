Киев, , 18:54 — REGNUM Бывший президент Украины, глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук посоветовал нынешнему украинскому президенту Зеленскому не ездить в Москву на переговоры.

Об этом он заявил 26 апреля в эфире телеканала «Дом».

"Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму», — заявил Кравчук.

По его словам, сначала надо «прекратить войну».

Напомним, в Киеве постоянно заявляют, что в Донбассе Украина воюет с «российскими агрессорами» и для прекращения этой войны нужны переговоры с президентом России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса».

В ответ он получил рекомендацию начать прямой диалог об урегулировании конфликта с руководителями ДНР и ЛНР.

О других вопросах Владимир Путин готов поговорить с Зеленским в Москве в любое время.

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