Вологда, , 18:50 — REGNUM В Вологодской области режим повышенной готовности продлен до 31 мая. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«Первомайские митинги на Вологодчине проводиться не будут. Парады и шествия к Дню Победы переносим до момента стабилизации эпидситуации», — написал глава региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе, за последние сутки в Вологодской области выявили 62 носителя коронавируса. По заболеваемости COVID-19 региона занимает 31 место в стране.