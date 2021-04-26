Вильнюс, , 18:48 — REGNUM О группе российских граждан, задержанных при попытке пересечь границу Литвы, сообщили 26 апреля в Службе охраны государственной границы при литовском МВД.

Уточняется, что группа была задержана «на дороге, ведущей в сторону КПП на границе с Польшей». Люди находились в машине «с литовскими номерами». За рулём сидел 35-летний житель Вильнюсского района, а «в салоне и в багажнике были обнаружены восемь человек — граждане России чеченской национальности».

В службе добавили, что эти люди «не имели права покидать центр регистрации иностранцев в Пабраде» (литовский город). Группа состояла из двух мужчин, двух женщин и четырёх несовершеннолетних, ранее нелегально пробравшихся на территорию Литвы и просивших убежища. Водителя задержали, а пассажиров вернули в центр регистрации иностранцев.