Турин, Италия, , 18:47 — REGNUM 26 апреля в 19:30 по московскому времени в Турине на «Олимпийском стадионе» состоится матч 33-го тура итальянской Серии А 2020/21 по футболу между «Торино» и «Наполи». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Помогать итальянцу будут Стефано Джовани и Давиде Империале.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Иццо, Н’Кулу, Ансальди, Синго, Верди, Мандрагора, Ринкон, Белотти, Санабрия.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Хюсай, Кулибали, Ррахмани, Демме, Бакайоко, Зелиньски, Политано, Инсинье, Осимхен.

До начала матча «Наполи» с 63-мя очками занимает пятую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. «Торино», набрав 31 очко, расположилось на 16-й позиции.