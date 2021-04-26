Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Развитию Петербургской агломерации, в которую входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, должно способствовать появление в Государственной думе нового созыва отдельной депутатской группы, состоящей из депутатов от двух регионов. Они смогут на федеральном уровне отстаивать интересы двух тесно связанных регионов. Об этом 26 апреля в своем радиообращении к петербуржцам заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

«Мы набрали хорошие темпы взаимодействия в рамках агломерации, на прошлой неделе подписали (с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко) дорожную карту по созданию совместной системы обращения с отходами. Будем действовать как единое целое: от синхронизации отраслевых и территориальных схем до создания к 2024 году единой сети предприятий по переработке мусора», — рассказал Александр Беглов.

По его словам, очень важно синхронизировать усилия двух регионов по газификации садоводств, в которых проживают жители Петербурга и Ленобласти. Город рассмотрит возможность субсидировать газификацию садоводств, где 51% и более жителей составляют петербуржцы.

«Сегодня мы с Ленинградской областью подходим к новому этапу координации. Нам нужна единая депутатская группа, готовая отстаивать интересы Петербургской агломерации в Федеральном собрании. Мы рассчитываем, что она будет сформирована по итогам предстоящих выборов в Государственную думу», — сказал Александр Беглов.

Он высказал уверенность, что кандидаты, готовые работать в такой группе, на сентябрьских выборах получат поддержку избирателей обоих регионов.