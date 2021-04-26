Киев, , 18:40 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения будет обновлены основные дороги, а также построен музей и оборудованы места отдыха, сообщил 26 апреля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Об этом он сообщил после анонсирования мультимедийной выставки «Чернобыль. Путешествие» в павильоне №1 Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

«В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций», — написал Тимошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние три года число желающих посетить Чернобыльскую зону выросло в 16 раз.

«Количество туристов за последние три года возросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство», — отметил Тимошенко.

«Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины», — заявил заместитель главы Офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в зон Чернобыльской катастрофы власти Украины торжественно открыли новое хранилище для ядерных отходов.

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