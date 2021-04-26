Москва, , 18:39 — REGNUM Посетить Турцию в июне 2021 года планировали более 338 тысяч организованных российских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По данным аналитической службы АТОР, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию купили более 533 тысяч туристов. С 1 июня по 30 июня отправиться в Турцию планировали более 338 тысяч туристов», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах.

Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня рекомендовала туроператорам не спешить продавать путеёки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня и дождаться соответствующего постановления правительства. По её словам, эпидемиологическая ситуация в этих странах пока продолжает оставаться сложной.

Читайте ранее в этом сюжете: Туры в Турцию и Танзанию лучше не продавать и после 1 июня — Голикова