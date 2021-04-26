Архангельск, , 18:33 — REGNUM В Архангельске открыли памятник геологам Русского Севера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, бронзовый монумент представляет собой собирательный образ геолога, который изображен в рабочей одежде. В одной руке геолога — кирка, в другой — найденная порода.

Церемония открытия памятника геологам Русского Севера в Архангельске Dvinanews.ru

«Именно трудами северных геологов, которые не жалели себя в тяжелейших условиях, с полной самоотдачей работали в экспедициях по разведке месторождений полезных ископаемых, была сформирована минерально-сырьевая база, которая сегодня дает возможность региону с уверенностью смотреть в будущее, создавать новую экономику, новые производства», — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на торжественной церемонии открытия монумента.

Над созданием памятка трудились заслуженный художник РФ, скульптор Сергей Сюхин, народный художник РФ, скульптор Геннадий Правоторов, архитекторы Артур Токарев и Дмитрий Яскорский.