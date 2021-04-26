Москва, , 18:27 — REGNUM Оплата труда сотрудников, которым предстоит работать в период с 4 по 7 мая, будет производиться в обычном, а не повышенном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.

В министерстве также напомнили, что если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, то работодателям рекомендуется выплатить её заранее.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая включительно нерабочими днями.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова: организации самостоятельно определяют порядок работы с 4 по 7 мая