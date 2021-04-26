Екатеринбург, , 18:44 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных для установки системы видеонаблюдения в детском саду № 430 Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Было выявлено, что из городского бюджета было выделено в качестве целевой субсидии более 176 тыс. рублей на монтаж камер видеонаблюдения. Установкой системы видеонаблюдения должно было заняться ООО ПК «СБ-Миракомтехно».

Позже проверяющие обнаружили «несоответствие фактически выполненных работ и оборудования, оплаченных по актам выполненных работ». В частности. была установлена техника подешевле с более низкими техническими характеристиками. Оборудование частично не смонтировали. Не были выполнены работы на сумму более 73 тыс. рублей.

Прокуратура провела проверку, после чего направила материалы в СКР. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Надыме (ЯНАО) завели дело о растрате 29 млн рублей на работах по благоустройству площади.

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