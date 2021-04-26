Москва, , 18:25 — REGNUM Поправки, предусматривающие выплату пособий и оплату больничных, предполагается принять в рамках второго чтения законопроекта, рассматриваемого Госдумой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Поправки предложены ко второму чтению в рассматриваемый Госдумой законопроект и предусматривают назначение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей таких детей, а также родителей (законных представителей), в отношении детей которых должна на основании судебного решения осуществляться уплата алиментов, сообщил Неверов.

Вторая новелла касается ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации в связи с беременностью после шести недель беременности.

Выплаты, по словам Неверова, будут производиться с учетом критерия нуждаемости: при среднедушевом доходе семьи менее прожиточного минимума региона.

Помимо этого, предложено увеличить выплату по больничным в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно до размера 100 процентов среднего заработка, пояснил парламентарий.

«Наша фракция обеспечит быстрое принятие этих поправок», — заверил Неверов.

Он также сообщил, что парламентарии уже работают над рядом других инициатив, которые будут оперативно внесены в Государственную думу и приняты в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где предложил ряд мер, направленных по поддержку семей с детьми. Завтра, 27 апреля, Совет законодателей обсудит реализацию послания.

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