26 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили заявление Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что расследование продажи российскому телеканалу СТ» сериала «Папик» не входит в компетенцию СНБО. Ранее в отношении телеканала Украина ввела санкции.

Оксана Переможенко, , 21:25 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины не будет расследовать продажу российскому телеканалу СТС сериала «Папик» в обход украинских санкций. Сериал был снят компанией, один из основателей которой — президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 26 апреля сообщили «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ СНБО.

Иван Шишкин. Стадо овец в лесу. 1865

«В соответствии с п. 6 указанного решения СНБО Украины реализацию персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают Кабинет министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией», — уточняется в документе.

Читайте также: Украинцы: «Ну почему в России нормальные фильмы снимают, а у нас туфту»?

Данную новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина», читатели издания «Шарий.net», а также читатели талеграм-каналов «OneNews Украина» и «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ». Нашлись те, кто оправдывал бизнес-интересы Зеленского, мотивируя это тем, дескать, что деньги-то все равно возвращаются на Украину. Иных ответ СНБО вовсе не удивил, и они отметили, что в результате расследования власти выйдут на «самих себя». Были и те, кто напомнил, что Украина торгует с Россией. Иные также удивлялись, почему в России украинский сериал «Папик» пользуется популярностью.

Федор Бронников. Карнавал в Риме. 1860

«Ждём, когда сторонники Зе в комментариях будут доказывать что «ЭТО ДРУГОЕ», — отметил один из читателей.

«Так, а смысл, деньги-то пришли в Украину, а не в Россию. Одно дело мы бы купили у… [России] что-то, но тут они у нас, нам только лучше (соответственно налоги нам)», — не замедлил с ответом Andrew.

«1. СТС это развлекательный канал, там даже новостей нема, одни фильмы и сериалы. 2. Учитывая предыдущий опыт, эти деньги пойдут обратно на съёмку чего-то ещё, в Украине и с её позициями и моралями. Поэтому чего-то такого критичного, о особенно предательского не вижу», — поддержал Алексей Г.

«Эти деньги идут на контент, который делают в Украине. Украинским актерам на ЗП, операторам, монтажерам и прочим, из чего они платят налоги из зп», — добавил также Andrew.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

«Про лохов лучше уж помолчать. Уж так как развели и продолжают разводить украинцев, превратив нормальную страну Украину в территорию идиотизма «цэевропа», трудно и сравнить еще с кем-то», — подчеркнул Николай.

«Кто бы сомневался! Что позволено Юпитеру, не позволено быку! Ну, а народ они за быдло держат, так что всё нормально для них», — отметил Николай К.

«Мы это само собой. Танцы на граблях — это проявление нашего свободолюбия. Но потребителю в РФ неужели не «западло» (извиняюсь за слово) потреблять товар, который произвели люди, на каждом углу проливающие РФ и её жителей дерьмом? Я понял бы продали, но быть в ТОПе. Это стыдно, господа россияне», — выразил свое мнение Андрей Д.

«Они об этом не думают. Наверное, и правильно. Получают удовольствие», — ответила Tatiana.

«А российским газом пользоваться — это нормаль[но]? Возьмите и откажитесь от газа», — возразил Дмитрий.

«Расследовать нельзя — можно выйти на себя!!!» — подметила Ирина С.

«Дорогие украинцы! В следующий раз думайте не сердцем, а вспоминайте поступки кандидатов», — написала о будущих выборах президента Украины Валентина Валентина.

«Было бы удивительно, если б начали расследовать», — заметила Наталия П.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

«Кто бы сомневался! Войну и бизнес путать нельзя! Есть резервисты, а есть те, кто фильм создавал. Они тоже отличаются друг от друга. Да, фанаты Голобородько (роль, которую Зеленский исполнил в сериале «Слуга народа» — О. П.), сделал он вас, как реальных лохов», — считает Вадим М.

«Россия смердам — агрессор, а «сливкам общества» — партнёр. Не перепутайте!» — призвал Роман Б.

«Хутор Forever, о каком-то убогом сериале порожняки гоняют. То, что Украина, к примеру, закупает у России насосы для химической промышленности (видимо, есть такая) — это никого не волнует. Ну если бы не агрессор, у вас бы и интернета-то не было. Все, что теплится на самой бедной территории в Европе, это всё благодаря клятому Советскому Союзу и России», — резюмировал Сергей Е.

Читайте также: Украинцы — Зеленскому: «Продаёшь сериалы в Россию? Не гавкай об агрессии!»

Напомним, 5 апреля на российском телеканале СТС начался показ второго сезона сериала «Папик», снятого компанией, одним из основателей которой является Владимир Зеленский.