Киев, , 18:32 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с «наращиванием российских войск вдоль украинских границ».

Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Арахамия в своем обращении выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию двухпартийного проекта закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», который предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.

Также в своем обращении глава фракции «СН» рассказал Конгрессу США об усилиях Украины для углубления участия в НАТО и о том, что парламент Украины сделал заметные шаги для внедрения «евроатлантических» реформ. Он также напомнил, что власти в Киеве активизируют диалог относительно Крыма с помощью инициативы «Крымская платформа», и призвал американскую сторону и всех международных партнеров «присоединиться».

ИА REGNUM напоминает, что 2 апреля президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как отмечается в заявлении Белого дома, Байден подтвердил «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России». Президенты также обсудили проводимые на Украине реформы и борьбу с коррупцией, направленные «на безопасность и процветание народа Украины», согласившись, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении учений на южном и западном направлениях, отдав приказ отводить войска в места постоянной дислокации.