Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Массовым отравлением учащихся и сотрудников школы № 370 Московского района Санкт-Петербурга заинтересовались в прокуратуре города. Ведомством организована проверка по факту обнаруженного в учебном заведении очага норовирусной инфекции. Об этом 26 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора, с 21 по 24 апреля в школе № 370 на Благодатной улице, 11, лит. зарегистрирован очаг норовирусной инфекции. Пострадали 25 человек, в том числе 14 учащихся, трое детей госпитализированы. В настоящий момент учебное заведение переведено на дистанционную форму обучения.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в образовательном учреждении. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

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