Архангельск, , 18:18 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области число носителей коронавируса пополнили 67 человек. На лечении с COVID-19 находятся 2 378 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 14 жителей Плесецкого района, 13 архангелогородцев, шесть северодвинцев. По 5 новых случаев выявлено в Котласе, Виноградовском и Шенкурском районах. Случаи заболевания также зарегистрированы в Онежском, Пинежском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Архангельской области от COVID-19 скончались 1088 человек.