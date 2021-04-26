Ярославль, , 18:18 — REGNUM В Ярославле департамент городского хозяйства мэрии объявил о проведении открытого конкурса на поиск организаций для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Открытые конкурсы проводятся в рамках мероприятий, связанных с поэтапной модернизацией маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Процедура отбора перевозчиков будет проводиться по 76 регулярным маршрутам, 28 из которых новые», — рассказал первый заместитель директора ДГХ — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

На новых, а также изменённых маршрутах планируется увеличение подвижного состава. Приём заявок начнётся 27 апреля и завершится 26 мая. Новая транспортная схема в Ярославле начнёт работать в июле.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле перевозчики отказались от рейсов по убитой дороге