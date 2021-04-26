Москва, , 18:16 — REGNUM Вмешательство ЕС и США в дела Молдавии не преследует целей установления в республике ни стабильности, ни демократии. Об этом говорится в опубликованном 26 апреля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Указав на неоднократные попытки США и ЕС напрямую вмешаться во внутриполитические процессы Молдавии и внести в молдавское общество ещё больше поляризации, российский дипломат напомнила о недавней реакции Запада на принятие парламентом Молдавии Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда.

Этим документом молдавские законодатели высказали своё несогласие с намерением КС санкционировать роспуск парламента. Также как повод вмешаться в дела Молдавии США и ЕС использовали отмену парламентариями решения 2019 г. о назначении нынешней главы КС.

Комментируя заявление об «озабоченности» по этому поводу со стороны председателя Евросовета Шарля Мишеля и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, а также заявления главы делегации ЕС в Молдавии Петера Михалко, американского посла Дерека Хогана и посольства ряда стран — членов ЕС, включая Румынию и Нидерланды, Захарова заявила:

«Показательно, что, призывая парламент республики уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям законодателей Молдавии. Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинёва для них важнее, чем те «демократические ценности», в защиту которых они выступают».

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