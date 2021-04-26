Москва, 26 апреля 2021, 18:16 — REGNUM Вмешательство ЕС и США в дела Молдавии не преследует целей установления в республике ни стабильности, ни демократии. Об этом говорится в опубликованном 26 апреля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Указав на неоднократные попытки США и ЕС напрямую вмешаться во внутриполитические процессы Молдавии и внести в молдавское общество ещё больше поляризации, российский дипломат напомнила о недавней реакции Запада на принятие парламентом Молдавии Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда.
Этим документом молдавские законодатели высказали своё несогласие с намерением КС санкционировать роспуск парламента. Также как повод вмешаться в дела Молдавии США и ЕС использовали отмену парламентариями решения 2019 г. о назначении нынешней главы КС.
Комментируя заявление об «озабоченности» по этому поводу со стороны председателя Евросовета Шарля Мишеля и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, а также заявления главы делегации ЕС в Молдавии Петера Михалко, американского посла Дерека Хогана и посольства ряда стран — членов ЕС, включая Румынию и Нидерланды, Захарова заявила:
Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии у здания Конституционного суда проходит акция протеста