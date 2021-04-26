Москва, 26 апреля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Поправки, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных, внесены в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Сегодня внесены первые поправки, направленные на поддержку семьи. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Одна из поправок касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

«Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе», — сказал Володин.

Еще одна поправка вводит с 1 июля 2020 года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно.

«Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума», — подчеркнул он.

Еще один законопроект предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей.

«Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где предложил ряд мер, направленных по поддержку семей с детьми. Завтра, 27 апреля, Совет законодателей обсудит реализацию послания.