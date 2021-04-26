Киев, , 18:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, явно не был готов к тому, что со стороны России будет жесткий ответ на этот шаг, заявил 26 апреля в эфире украинского телевидения политолог Виталий Портников.

Эксперт считает, что офис президента Зеленского вряд ли реально оценивал возможности президента России, вводя санкции против Медведчука и закрывая телеканалы. Он напомнил, что многие политики и политологи предупреждал об ответе со стороны России сразу после введения санкций.

«У меня сложилось впечатление, что Зеленский не был готов к реакции. Это не атака на телеканалы, это атака на Медведчука как на человека, который перехватывает у князя возможность общаться с императором. Кучма не боролся с Медведчуком за возможность доступа к Путину. То же самое и Порошенко. Он использовал Медведчука как посредника во время обмена пленными, разных таких вещей, переговорного процесса, а не боролся. У Зеленского была иллюзия, что он может проводить обмены без Медведчука», — отметил Портников.

Он считает, что те обмены удерживаемыми лицами, которые состоялись при президенте Зеленском, случились только потому, что это было выгодно и нужно России, «а как только у Зеленского закончился обменный фонд, закончился и обмен». Он подчеркнул, что офис президента Украины вряд ли реально оценивал возможности президента России, вводя санкции против Медведчука и закрывая оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK.

«А что может Путин? Я этот вопрос «а что может Путин» впервые услышал во время «оранжевой революции"-2004 от одной нашей коллеги. У меня был вопрос: насколько в штабе Ющенко и других прорабатывается проблема зависимости от российского газа, насколько вы готовы эту проблему решать? Понимаете ли вы, что Путин, если вы не согласны с тем, что его ставленник станет президентом Украины, будет решать проблему своего влияния за российский газ? И она мне сказала — мол, хватит уже обращать внимание на Путина. Я думаю, эта фраза звучала в офисе Зеленского перед введением санкций против Медведчука», — заявил политолог.

Он также добавил, что в санкциях против Медведчука мог быть лично заинтересован также олигарх Игорь Коломойский, поскольку компании, которые подконтрольны ему, в итоге получили контроль над стратегическим нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление».

ИА REGNUM напоминает, что еще в феврале президент Украины утвердил санкции Совнацбеза страны сначала против трех главных оппозиционных телеканалов, а потом против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц из этих окружения. Никаких доказательств их вины и по сей день не предоставлено. Тогда же министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия ответит на блокирование оппозиционных телеканалов, и отныне «украинцы должны быть готовы к отражению любых действий».

«Безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит … Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство, должны быть готовы к этому… Где прилетит, когда, как — я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы к ответу и отражению удара, который будет нанесен Россией», — заявил тогда глава дипломатии.