Мюнхен, Германия, , 18:14 — REGNUM 33-летний главный тренер «Ред Булл Лейпцига» Юлиан Нагельсманн согласился возглавить мюнхенскую «Баварию». Стороны уже договорились о деталях контракта. Об этом 26 апреля сообщил журналист немецкой газеты Sport Bild Кристиан Фальк.

На данный момент «Баварию» возглавляет Хант-Дитер Флик. Ранее сообщалось, что Флик намерен покинуть пост главного тренера мюнхенской команды в конце нынешнего сезона.

Текущий сезон еврокубков «Бавария» завершила, вылетев на стадии ¼ финала Лиги Чемпионов от «Пари Сен-Жермен».

Мюнхенская «Бавария», одержав 22 победы и набрав 71 очко, после 31-го тура немецкой Бундеслиги занимает первую строчку в турнирной таблице лиги. Лучший бомбардир сезона 2020/21 Бундеслиги — Роберт Левандовски, забивший 36 мячей в 26-ти матчах.