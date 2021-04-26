Москва, , 18:13 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в понедельник, 26 апреля, показала, что президент очень высоко оценивает качество работы ЦИК, считает политолог Анна Федорова.

«Я думаю, что мы можем быть спокойны за качество предстоящих выборов, потому что в прошлом году, когда впервые была применена практика многодневного голосования на выборах в очень сложной пандемической ситуации, Центризбирком со совей работой справился прекрасно. В этом году есть все основания ожидать, что они справятся не хуже. Нам следует ожидать повышения удобства голосования для избирателя — это практика дистанционного электронного голосования, развитие системы «Мобильный избиратель», чтобы человек, не прилагая никаких усилий, мог проголосовать, находясь где угодно, и самым современным способом», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«С учетом роста интереса людей к политике и к политическому участию, мы будем также видеть и развитие института наблюдения — люди будут активно записываться в наблюдатели, к тому что сейчас это совсем несложно сделать», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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