Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции привито более 127 тыс. жителей, из них полностью, двумя дозами вакцины — 77, 5 тыс. человек. Об этом 26 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

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Всего в медицинские организации комитета поставлено 148 002 комплекта вакцины, это 144 822 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 1620 «ЭпиВакКорона» и 1560 «КовиВак». Привито всего по Ленобласти 127 512 человек. Из них «Гам-Ковид-Вак» — 126 994 человека, «ЭпиВакКорона» — 560 жителей. В том числе привит 4581 медицинский работник, 4021 работник образования, 1848 работников органов соцзащиты, 3400 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 77 512 человек (60,8% от всех привитых). Расход вакцины 86,2%. За предыдущие сутки привито 748 человек, в том числе 161 человек закончили вакцинацию», — резюмировали в пресс-службе.

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