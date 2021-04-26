Москва, , 18:11 — REGNUM Органы власти и организации самостоятельно определяют порядок работы для своих сотрудников на период нерабочих дни с 4 по 7 мая. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Органы власти, иные органы и организации самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно», — сказала она.

Вице-премьер уточнила, что соответствующие решения должны оформляться приказом или распоряжением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации.

Голикова также напомнила, что введение дополнительных нерабочих дней в мае не может служить основанием для снижения заработной платы сотрудникам.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая включительно нерабочими днями.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что новых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 на период майских праздников в России вводить не планируется.

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