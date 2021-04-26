Бразилиа, , 18:40 — REGNUM Бразилия зарегистрировала больше летальных смертей от COVID-19 за первые четыре месяца 2021 года, чем за весь 2020 год. Переломный момент настал в воскресенье 25 апреля, сообщает 26 апреля Министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Между 1 января и 25 апреля 2021 года, в Бразилии по причине заражения коронавирусной инфекцией умерло 195 848 пациентов. Данный показатель превышает 194 949 смертей зарегистрированных в стране с марта по декабрь прошлого года.

Более того, апрель стал самым смертоносным месяцем с начала пандемии, принеся стране 69 282 смертей.

Напомним, 25 апреля Бразилия достигла отметки в 14,3 млн выявленных случаев COVID-19 и зафиксировала 390 797 смертей от коронавирусной инфекции.