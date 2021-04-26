Майкоп, 26 апреля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Вопросы улучшения качества предоставления государственных услуг, вакцинация населения, готовность к паводкоопасному периоду обсуждались 26 апреля на планёрном совещании правительства Республики Адыгея под председательством главы региона Мурата Кумпилова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото Алексея Гусева Планёрное совещание правительства Республики Адыгея под председательством Мурата Кумпилова

Глава региона подчеркнул, что в своём ежегодном послании президент страны обозначил приоритетные направления деятельности и органам власти необходимо внести соответствующие коррективы в свою работу. При этом особое внимание следует уделить социальному блоку.

«В своей работе мы должны опираться на поручения, озвученные в послании президента страны. Одной из ключевых задач является повышение качества оказываемых услуг населению в МФЦ, учреждениях культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты», — отметил Мурт Кумпилов.

На заседании прозвучали данные о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции — на 26 апреля в Адыгее работает 32 прививочных пункта, вакцинировано свыше 20 тыс. человек. Мурат Кумпилов поручил усилить информирование населения, организовать обход граждан медицинскими работниками. Особое внимание поручено уделять людям старше 65 лет и другим уязвимым категориям. Глава региона поручил увеличить число тестирований на COVID-19. Также обсуждались вопросы лекарственного обеспечения онкобольных — глава региона назвал недопустимыми сбои в поставках медикаментов.

На совещании обсуждалась тема защиты от паводков. В частности, на 2021 год запланирован капитальный ремонт восьми аварийных гидротехнических сооружений, ещё по пяти объектам ведётся подготовительная работа.

Также были рассмотрены вопросы строительства и благоустройства. Мурат Кумпилов потребовал, чтобы все изменения в генпланы территорий, в том числе столицы республики города Майкопа, вносились обоснованно, после рассмотрения широким кругом экспертов.

«Мы должны выдерживать стратегию развитию города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства», — подчеркнул Глава РА.

На совещании обсуждались вопросы повышения эффективности бюджетных процессов, увеличения доходной части республиканской казны, в том числе за счёт улучшения экономического климата и привлечения инвестиций. Глава региона дал поручение по увеличению числа модельных библиотек и кинозалов на селе, мероприятий в новых ДК, использованию в их работе современных технологий.

На заседании обсуждались вопросы проведения массовых мероприятий. Так, в День Победы принято решение организовать выступления творческих коллективов на различных площадках, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте. Также власти не исключили возможность проведения республиканского выпускного вечера в очной форме — при условии сохранения стабильной эпидобстановки.