Екатеринбург, , 18:03 — REGNUM Российский шахматист Ян Непомнящий в рамках 13-го тура турнира претендентов ФИДЕ-2020 сыграл вничью с французским гроссмейстером Максимом Вашье-Лагравом. Об этом 26 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ян Непомнящий играл белыми. В эндшпиле с тремя легкими фигурами соперники согласились на ничью.

На данный момент Ян Непомнящий, набрав 8,5 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице турнира претендентов. Максим Вашье-Лаграв с семью очками идет двумя строчками ниже. В последнем туре Ян Непомнящий встретится с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

Единственный преследователь Непомнящего Аниш Гири на данный момент играет с Александром Грищуком.

Осенью победитель турнира претендентов сыграет с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.