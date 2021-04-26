Москва, , 18:02 — REGNUM Один из сотрудников посольства Украины в Москве объявлен персоной «нон грата» и должен покинуть территорию России до конца дня 30 апреля, сообщает 26 апреля МИД РФ.

Такое решение принято исходя из принципа взаимности.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля», — указано на сайте МИД России.

«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России», — подчеркнуто в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина объявила одного из советников посольства РФ в Киеве персоной «нон грата» в ответ на высылку украинского консула Александра Сосонюка, задержанного с поличным в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

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