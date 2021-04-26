Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Росгвардия проведёт в Санкт-Петербурге первую Международную выставку передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства EXPOTECHNOSTRAZH — 2021. Форум запланирован на конец ноября текущего года. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Росгвардия Дарья Драй © ИА REGNUM

Форум EXPOTECHNOSTRAZH-2021 состоится в год пятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 210-летия создания в России войск правопорядка.

«Международная выставка состоится под эгидой Росгвардии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года, — рассказали в ведомстве. — На форуме будет представлена специальная техника и вооружение, высокотехнологичные, инновационные разработки в сфере безопасности, направленные на совершенствование технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур».

Мероприятие будет проводиться на 20 тематических кластерах, в том числе с демонстрацией робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и информационных технологий.

«Форум позволит показать пути повышения эффективности технических средств правоохранительных органов в части защиты прав и законных интересов граждан», — уточнили в пресс-службе Главка Росгвардии.