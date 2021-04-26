Волгоград, , 18:03 — REGNUM Виновным в совершении нескольких эпизодов действий сексуального характера признан 33-летний тренер по тхэквондо в Волгограде. Мужчина не признал своей вины, суд приговорил фигуранта к длительному заключению в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Тренеру инкриминировали пять эпизодов преступных действий. Обвинение оказало в суде, что мужчина с июня 2013 года по май 2015 года совершал противоправные действия в отношении своей малолетней воспитанницы, которой на момент совершения первого преступления было 12 лет. Мужчина отказался признать свою вину.

Советский районный суд Волгограда приговорил тренера к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также в течение 12 лет он лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор пока не вступил в законную силу.