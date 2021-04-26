Дмитров , Московская область, , 18:04 — REGNUM В Подмосковье 17-летний гражданин переделал сигнальный пистолет в боевой и чуть не убил человека. Об этом 26 апреля сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, несовершеннолетний житель подмосковного Дмитрова ночью 25 апреля приехал к знакомому в поселок Некрасовский. Предположительно, молодой человек на тот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Проникнув в жилище к потерпевшему, он увидел, что тот спит.

После этого подросток достал сигнальный пистолет, накануне переделанный им в боевой, и совершил выстрел в область головы спавшего знакомого. Потерпевший получил ранения, но выжил. Предполагаемому злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).