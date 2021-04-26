Москва, , 17:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве лиц, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Документ опубликован 26 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в тексте указа.

Правительству и органам региональных исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением.