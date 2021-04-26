Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга нашла 13-летнего мальчика, который 23 апреля ушел из дома и до недавнего времени о его местонахождении ничего известно не было. О счастливом финале этой истории 26 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мальчик здоров и никак не пострадал.

Напомним, вечером 23 апреля с заявлением о пропаже сына в полицию Кировского района города обратилась 45-летняя мать мальчика. Она рассказала, что днем сын ушел из дома, и где он, она ничего не знает. При этом женщина предположила, что сын может заниматься попрошайничеством как на улицах, так и в общественном транспорте. На поиски ребенка были брошены все силы. В итоге, 26 апреля местонахождение мальчика удалось установить.

«Он был обнаружен в одном из торгово-развлекательных комплексов в Приморском районе. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось», — заверили в полиции.

В настоящий момент мальчик доставлен в отдел полиции и в ближайшее время будет передан матери.

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