Киев, , 17:50 — REGNUM В украинском городе Николаев (областной центр на юге страны) предприниматели сегодня, 26 апреля, устроили акцию протеста на центральной площади, выступая против ограничений из-за карантина, после чего ворвались в мэрию для обсуждения ситуации.

Местные СМИ отмечают, что в акции участвовали преимущественно маршрутчики, выступая против транспортных ограничений. Сейчас Николаев находится в «красной» зоне карантина и по решению местных властей в городе работает только общественный транспорт, исключительно утром и вечером, перевозя пассажиров по спецпропускам.

Согласно источнику, мэр городе Александр Сенкевич изначально назвал акцию бессмысленной, отмечая, что через четыре дня власти будут принимать решение об ослаблении карантина, в том числе для транспорта. Протестующие потребовали от городского главы решить вопрос оперативнее и он пообещал собрать исполком сегодня же.

Пока в открытых источниках нет информации, приняты ли какие-то официальные решения после штурма горсовета.

ИА REGNUM напоминает, что «красный» уровень эпидемической опасности на территории Николаевской области был установлен еще 27 марта и держится до сих пор.