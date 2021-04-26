Ярославль, , 17:49 — REGNUM 30-летний шведский нападающий ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Антон Ландер покинет команду в статусе свободного агента. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал «Хоккей без зрителей». Контракт хоккеиста с российским клубом истекает 30-го апреля.

В прошедшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) Антон Ландер принял участие в 53-х матчах, в которых отметился 14-ю заброшенными шайбами и 18-ю голевыми передачами.

До «Локомотива» Ландер выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого в 2018-м году становился обладателем Кубка Гагарина.