Донецк, , 17:48 — REGNUM Обстрелам со стороны ВСУ подверглись днём сегодня, 26 апреля, районы сёл Украинское и Ленинское в ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Украинские боевики провели две атаки на ДНР — в 11:30 мск и в 12:45 мск. Стрельба велась из автоматических станковых гранатомётов, по населённым пунктам республики ВСУ выпустили 29 гранат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 25 апреля шесть раз обстреляли территорию ДНР, применив в том числе тяжёлые миномёты.

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