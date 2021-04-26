Красногорск, , 17:48 — REGNUM В субботнике, состоявшемся 24 апреля на территории Подмосковья, приняло участие порядка 300 тыс. жителей. Такие цифры 26 апреля приводятся на сайте правительства Московской области.

В общей сложности участники этого мероприятия собрали свыше 2,27 тыс. кубометров мусора, вес которого составил порядка 600 тонн. Коммунальные отходы были вывезены на новые комплексы по переработке отходов, отметил заместитель председателя регионального правительства Евгений Хромушин.

«600 тонн много это или мало? К примеру, в среднем, каждый житель Подмосковья производит около 1,5 кг мусора в день, то есть всего за один день субботника был собран дневной объем образования коммунальных отходов двух таких городских округов как Красногорск и Мытищи. Каждый килограмм собранных отходов в ходе субботника был направлен на КПО для переработки, так как созданная у нас налаженная современная инфраструктура позволяет это сделать без особых проблем», — подчеркнул чиновник.