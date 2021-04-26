Москва, , 17:45 — REGNUM В Москве опубликовали график отключения горячей воды в жилых домах, сообщает 26 апреля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отключение воды начнётся с 11 мая. Москвичи могут воспользоваться специальным информационным сервисом, который доступен в приложении «Моя Москва», на порталах moek.ru и mos.ru.

«Сервис проверки графика отключения воды открывается на портале mos.ru ежегодно за несколько недель до начала планового отключения горячей воды в городе. За минувшие три года им воспользовались около 7,5 млн человек», — прокомментировал замглавы департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин.