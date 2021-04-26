Вашингтон, , 17:57 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 352 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что пятый день подряд становится не только самым большим числом за время пандемии в самой Индии, но и «рекордом» среди стран мира. Об этом 26 апреля сообщает CNN.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 352 991 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 17,3 млн.

Также сообщается, что за сутки в Индии от COVID-19 скончались 2812 пациента. Число летальных исходов в стране непрерывно растет десятый день подряд.

Таким образом Индия занимает второе место в мире по распространению COVID-19, уступая только США, где зарегистрировано уже 32 млн случая заражения.