Москва, , 17:43 — REGNUM

На сегодняшний день участие в конкурс зарегистрировались более 140,5 тысяч человек из всех регионов России, а также граждане 80 стран мира. Об этом на пресс-брифинге сообщил генеральный директор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«Всего на сегодняшний день на конкурс зарегистрировались более 140,5 тысяч человек. Больше всего заявок на участие поступает от мужчин — 72%, от женщин — 28%, — рассказал Алексей Комиссаров, — Что касается трека «Международный», на участие в нем на сегодня подали заявки граждане 80 государств. Лидируют по числу регистраций Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия, Латвия, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Германия и Таджикистан».

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23:59 по московскому времени на один из 8 представленных треков.

«Главное отличие этого сезона заключается в том, что конкурс разделен на профильные специализации. В дополнение к направлениям, запущенным в прошлом году — «Наука» и «Здравоохранение» — стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии». Кроме того, прямо во время Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» к Президенту России, председателю Наблюдательного совета АНО Владимиру Путину обратились наши участники с предложением о запуске еще двух треков — это трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек «Студенты» для ребят пока без управленческого опыта. Треки стартовали, соответственно, позже остальных. Например, о запуске международного трека мы объявили 14 апреля. И для того, чтобы все были в равных условиях, мы решили по согласованию с Наблюдательным советом конкурса «Лидеры России» продлить заявочную кампанию. И кроме того, буквально три дня назад Президент подписал приказ о нерабочих днях между майскими праздниками. От многих участников мы стали получать письма и звонки, что они планируют уезжать и не смогут участвовать в дистанционном этапе, который у нас должен был начаться с последних дней апреля. Поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 17 мая», — сообщил Алексей Комиссаров.

С 20 мая 2021 года стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России», который продлится до 1 июля. Конкурсанты трека «Международный» будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа — начале сентября 2021 года.