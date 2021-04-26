Москва, , 17:39 — REGNUM Новых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 не планируется вводит на период майских праздников в России. Об этом сообщила на брифинге 26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов Федерации», — напомнила вице-премьер, добавив, что «ничего нового здесь не появляется».

Голикова пояснила, что региональные власти могут самостоятельно принимать решение о снятии ограничений, исходя из ситуации с коронавирусом на территории конкретного субъекта.

Для дополнительной организации работы в период майских праздников регионам было направлено напоминание о необходимости в целом придерживаться рекомендаций, которые ранее были сформулированы Роспотребнадзором, сказала вице-премьер.

Напомним, ранее Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день почти 12 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 7,5 миллиона человек.

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