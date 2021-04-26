Красногорск, , 17:47 — REGNUM При помощи механизм «Дачной амнистии» собственники смогут зарегистрировать свыше 330 тысяч объектов загородной недвижимости в Подмосковье. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, Подмосковье лидирует среди других субъектов РФ по числу объектов загородной недвижимости. При этом 65% жилой недвижимости составляют жилые и садовые дома. Всего на территории области зарегистрировано 3,8 млн объектов недвижимости, из которых 1,8 млн приходится на жилые дома в населенных пунктах, а 2 млн — на садовые и жилые дома за городом — на землях садовых товариществ.

«Тем не менее, более 330 тысяч объектов загородной недвижимости в Подмосковье, по нашим оценкам, собственники не зарегистрировали. И наша основная задача — помочь их зарегистрировать с использованием механизма «дачной амнистии», — подчеркнул Разин.

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