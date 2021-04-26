Лондон, , 17:36 — REGNUM Британский королевский военно-морской флот намерен бросить вызов господству России в Черном море, сообщает 26 апреля издание Express.

По утверждению издания, новая авианосная группа ВМС Британии во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth первое развертывание за пределами страны осуществит «частично в Черном море».

Авианосец Queen Elizabeth оснащен восемью истребителями F-35B. В состав авианосной группы входят шесть кораблей и подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», 14 вертолетов.

«Часть авианосной группы зайдет в Черное море, чтобы поддержать усилия НАТО по борьбе с российским господством в этом регионе», — указывает издание.

Британское военное ведомство не называет конкретные корабли, которые направит в Черное море, но уже известно, что авианосец не войдет туда из-за норм международной конвенции Монтре.

При этом в британском оборонном ведомстве пояснили, что появление кораблей Королевских ВМС у берегов Украины «будет свидетельством солидарности с Киевом в его противостоянии с Москвой».

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство экспертов мира признают, что Черное море настолько контролируется Черноморским флотом России и береговыми силами в Крыму, что в случае военного конфликта никакая корабельная группировка противника не будет иметь шансов на выживание.

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