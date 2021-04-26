Москва, , 17:36 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование процедуры принятия решений о неразрешении въезда в РФ, об аннулировании вида на жительство, разрешения на временное проживание, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Натальей Костенко и Виктором Водолацким, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Предлагаемые изменения обязывают миграционные органы при принятии решений в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания (проживания), отказе в выдаче иностранному гражданину либо аннулировании ему разрешения на временное проживание или ранее выданного вида на жительство, учитывать степень общественной опасности совершенных ранее иностранным гражданином или лицом без гражданства правонарушений, личности иностранного гражданина или лица без гражданства, семейных и иных обстоятельств.

Порядок принятия таких решений, в том числе критерии, которые должны использоваться при принятии данного решения с учетом степени общественной опасности совершенных ранее правонарушений, личности иностранного гражданина или лица без гражданства, семейных и иных обстоятельств, а также перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такие решения, устанавливаются правительством, следует из документа.

При этом законопроект не распространяется на случаи совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства неоднократно (два и более раза) в течение одного года правонарушений, связанных с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ в 2019 году было выдворено свыше 800 тыс. мигрантов. Принятие законопроекта, отмечают авторы инициативы, позволит не допустить массовый отток трудовых мигрантов.

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