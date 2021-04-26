Париж, , 17:35 — REGNUM Во Франции «до конца лета» будет начата кампания по повышению осведомленности о наркотиках. Об этом 25 апреля рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью Journal du dimanche.

Жеральд Дарманен «Последняя информационная кампания против наркотиков была около 30 лет назад! Правительство запустит новую компанию до конца лета под руководством премьер-министра».

Министр утверждает, что полицейские службы провели с января «более 1300 операций по раскрытию пунктов сбыта наркотиков» с «большими и регулярными изъятиями». Кроме того, с 1 сентября «более 70 тыс. уголовных штрафов» было выписано потребителям.

«Каннабис стал жестким наркотиком», — сказал Дарманен, напомнив о «значительном» повышении уровня ТГК. Франция является первой страной в Европе по числу потребителей каннабиса, насчитывая около 1,5 миллиона постоянных потребителей.

Интервью было проведено после того, как на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон пожелал начать «большую национальную дискуссию о потреблении наркотиков и его пагубных последствиях».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о своем отношении к легализации марихуаны.

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