Москва, , 17:35 — REGNUM В Москве полиция возбудила административное дело на предмет пропаганды наркотиков после проверки интервью Юрия Дудя. Пользователи Twitter активно обсуждают эту новость 26 апреля.

Большинство пользователей негативно восприняли возбуждение дела. Но есть и те, кто считает проверку деятельности блогера оправданной.

«Правильно сделала! Теперь все в России будут знать — в стране нет неприкасаемых!» — высказал своё мнение пользователь Виктор Дружинин.

«Я смотрел многие видео Дудя. Нисколечко не захотелось наркотиков. Фиговая какая-то пропаганда. Или заведённое дело идиотское?» — размышляет Р.Ф. Валиуллин.

«Как Юрий не старался, как не повторял во всех видосах, что это плохо и что он против, не помогло», — прокомментировал Nuuskamuikkunen.

«Не знаю, что они там употребляют перед тем как заводить такие дела, но это точно пропаганда наркотиков с их стороны» — иронизирует Михаил Никулкин.

«Нисколько не жаль Дудя из-за его невнятной антивластной позиции», — поделился Andrey Nplusi.

Как сообщало ИА REGNUM, Лига безопасного интернета направила обращение в полицию Москвы с просьбой проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Об этом рассказала директор Лиги Екатерина Мизулина.

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